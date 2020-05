Total renonce aux intérêts d'Occidental au Ghana et rachète des actifs d'EDP en Espagne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé lundi avoir renoncé au rachat des intérêts de l'américain Occidental Petroleum au Ghana et, en parallèle, avoir signé un accord avec EDP portant sur le rachat d'actifs du groupe portugais en Espagne.

"Occidental a informé Total que, dans le cadre d'un accord avec les autorités algériennes sur le transfert des intérêts d'Anadarko à Occidental, Occidental ne serait pas en mesure de céder ses intérêts en Algérie", a indiqué Total dans un communiqué.

La transaction au Ghana était conditionnée à la vente au groupe français des intérêts d'Occidental en Algérie. Ces derniers avaient été transférés au groupe pétrolier américain dans le cadre de son rachat d'Anadarko l'an dernier.

"Compte tenu de l'environnement extraordinaire auquel le groupe fait face et du caractère non-opéré des intérêts de Occidental au Ghana, Total a décidé de ne pas poursuivre la réalisation de l'acquisition des actifs au Ghana et ainsi de préserver les marges de manoeuvre financières du groupe", a expliqué le pétrolier français.

Les rachats des actifs d'Occidental au Mozambique et en Afrique du Sud ont eux été finalisé, a souligné Total.

Dans un communiqué séparé, Total a annoncé avoir acquis auprès du groupe Energias de Portugal (EDP) un portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels et deux centrales à cycle combiné au gaz naturel, sur la base d'une valeur d'entreprise de 515 millions d'euros.

Total table sur une finalisation de la transaction, soumise notamment à l'approbation des autorités compétentes, d'ici à la fin 2020.

Cette transaction permet au groupe d'"entrer sur le marché espagnol résidentiel et devenir le quatrième plus grand fournisseur de gaz et d'électricité du pays avec des parts du marché résidentiel de 12% et 6% respectivement", a indiqué Total.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

