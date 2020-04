Total : va affréter deux navires à propulsion GNL

07/04/2020 | 11:56

Total a signé un accord pour affréter ses deux premiers tankers de type-VLCC (Very Large Crude Carrier) équipés de propulsion GNL.



Ces deux navires, d'une capacité de 300 000 tonnes de brut chacun, seront livrés en 2022 et rejoindront la flotte affrétée de Total. Ces deux VLCC seront affrétés auprès de l'armateur malaisien AET.



L'approvisionnement en GNL de ces deux VLCC à propulsion GNL sera assuré par Total Marine Fuels Global Solutions, la filiale de Total dédiée aux activités de soutage à l'échelle mondiale.



' Ces navires ont été conçus avec une propulsion GNL pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et avec les plus récentes innovations technologiques afin de diminuer au maximum leur propre consommation de carburant ' indique le groupe.



' Le GNL est la meilleure solution immédiatement disponible pour réduire l'empreinte du transport maritime sur son environnement. ' souligne Luc Gillet, Senior Vice President Shipping de Total.



