Total vend plus de 400 millions de dollars d'actifs en Afrique et en Asie

Paris (awp/afp) - Le groupe pétrolier français Total a annoncé mardi la vente de plus de 400 millions de dollars (un peu moins en francs suisses) d'actifs "non stratégiques" en Afrique et en Asie, dans le cadre de son programme de vente de 5 milliards de dollars d'actifs sur la période 2019-2020.

"Total poursuit la vente de plusieurs actifs non stratégiques dans les secteurs de l'Exploration-Production (Brunei) et du Marketing & Services (Sierra Leone et Libéria)", a indiqué le groupe français dans un communiqué.

En Asie, Total a cédé à son concurrent Shell sa participation dans un bloc offshore, via la vente de sa filiale Total E&P Deep Offshore Borneo BV.

Sur le continent africain, le géant de l'énergie "a signé un accord en vue de céder ses activités marketing & services au Libéria et en Sierra Leone à Conex Oil & Gas Holdings Ltd".

"Ces activités consistent en un réseau de 63 stations-service et d'activités de commercialisation, d'importation et de stockage de produits ", a précisé Total, qui devrait finaliser la cession de ses deux filiales "au deuxième trimestre 2020".

Les ventes d'actifs annoncées mardi s'inscrivent dans un programme plus large: fin juillet, le PDG de Total Patrick Pouyanné avait affirmé vouloir céder "5 milliards de dollars d'actifs sur la période 2019-2020, dont la majorité dans l'exploration-production".

Quelques jours plus tard, le groupe s'était départi d'une participation de 30% dans le réseau de pipelines Trapil, pour 260 millions d'euros.

Début février, Total a publié un bénéfice net pour 2019 en retrait de 2% à 11,27 milliards de dollars.

