Algérie : Total et Sonatrach étendent leur partenariat dans le domaine du Gaz naturel liquéfié

Paris, 25 juin 2020 - Total et Sonatrach ont conclu un accord renouvelant leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL).

Cet accord permet notamment de prolonger pour 3 années supplémentaires l'approvisionnement du marché français en GNL algérien. Les livraisons, à hauteur de 2 millions de tonnes par an, seront effectuées en priorité au terminal méthanier de Fos Cavaou. L'accord inclut également le sous affrètement d'un navire méthanier de Total par Sonatrach.

« Cet accord s'inscrit dans la longue histoire de coopération entre Total et Sonatrach. La qualité de notre relation de confiance a permis sa conclusion dans un contexte de marché extrêmement volatil. Ce nouveau contrat contribue à la flexibilité du portefeuille GNL de Total et conforte notre position de partenaire majeur de Sonatrach », a déclaré Laurent Vivier, Directeur Gaz de Total.

Total en Algérie

Total est un acteur historique du secteur de l'énergie en Algérie depuis près de 70 ans. Le groupe est actif dans l'exploration-production pétrolière et gazière (participations dans les champs gaziers TFT II et Timimoun et dans les champs à huile du bassin de Berkine), ainsi que dans le gaz naturel liquéfié à travers les contrats d'approvisionnement avec Sonatrach. Le groupe est également actif dans la commercialisation de lubrifiants et de bitumes. De plus, Total et Sonatrach ont lancé les études d'ingénierie pour un projet pétrochimique dans l'Ouest de l'Algérie.

Total, 2ème plus grand acteur privé du GNL au monde

Total est le deuxième plus grand acteur privé de GNL au monde, avec un portefeuille global de près de 50 Mt/an à l'horizon 2025 et une part de marché mondiale de l'ordre de 10 %. Avec plus de 34 Mt de GNL vendues en 2019, le groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Australie ou encore en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l'ensemble des marchés mondiaux.

