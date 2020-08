CORRIGE ET REMPLACE : Brésil : Total lance la troisième phase de développement du champ géant de Mero

Regulatory News:

Brésil : Total lance la troisième phase de développement du champ géant de Mero

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et ses partenaires ont pris la décision d’investissement permettant de lancer la troisième phase du projet Mero (bloc de Libra), situé en eaux profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone prolifique du pré-sel brésilien du bassin de Santos.

Le FPSO1 Mero 3 aura une capacité de traitement liquide de 180 000 barils par jour et son démarrage est prévu d’ici à 2024. Il fait suite aux prises de décisions d’investissement pour les FPSO Mero 1 (avec un démarrage prévu en 2021) et Mero 2 (avec un démarrage prévu en 2023), qui possèdent tous deux aussi une capacité de traitement liquide de 180 000 barils par jour.

« La décision de lancer Mero 3 marque une nouvelle étape dans le développement à grande échelle des immenses ressources pétrolières du champ de Mero – estimées entre 3 et 4 milliards de barils. Elle s’inscrit dans la stratégie de croissance de Total dans l’offshore profond au Brésil, assise sur des projets géants permettant de produire à un coût compétitif et de résister à la volatilité des prix, » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l’Exploration-Production de Total. « Le projet Mero contribuera à la croissance de la production du Groupe après 2020, et nous visons une production de 150 000 barils par jour au Brésil d’ici à 2025. »

Le champ de Mero est en pré-production depuis 2017 avec le FPSO Pioneiro de Libra, d’une capacité de 50 000 barils par jour. Le consortium de Libra est opéré par Petrobras (40 %), en partenariat avec Total (20 %), Shell Brasil (20 %), CNOOC Limited (10 %) et CNPC (10 %). Pré-Sal Petróleo (PPSA) gère le Contrat de Partage de Production (PSA).

Total au Brésil

Total est présent au Brésil depuis plus de 40 ans où il emploie plus de 3 000 personnes. Le Groupe opère dans tous les segments d’activité : exploration production, gaz, énergies renouvelables, lubrifiants, chimie et distribution.

Le portefeuille de l’Exploration-Production compte 24 blocs, dont 10 opérés. En 2019 dans le pays, la production du Groupe dans le pays était de 16 000 barils de pétrole par jour en moyenne. En octobre 2019, un consortium mené par Total a remporté le bloc C-M-541, situé dans le bassin Campos, lors des 16èmes enchères pétrolières ANP.

En 2017, Total et Petrobras ont formé une Alliance Stratégique qui englobe les activités exploration production et gaz, énergies renouvelables et électricité. Grâce à cette alliance, les deux groupes développent différents projets de R&D, notamment dans l’intelligence artificielle afin de réaliser des gains d’efficacité directement applicables aux projets brésiliens. Total est entré sur le marché brésilien de la distribution de carburants grâce à l’acquisition en décembre 2018, des activités de distribution de Grupo Zema. Le Groupe possède désormais un réseau de 280 stations-service ainsi que plusieurs installations de stockage de produits pétroliers et d’éthanol.

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

1 FPSO : unité flottante de production, de stockage et de déchargement

