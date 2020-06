Total : Résultats des votes des résolutions (pdf - 330 Ko)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE TOTAL S.A. DU 29 MAI 2020

RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

(Article R. 225-106-1 du Code de commerce)

Dans le contexte lié à la pandémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation, l'Assemblée générale mixte de la Société s'est tenue le 29 mai 2020 à 10h, au siège social, sous la présidence de M. Patrick Pouyanné, Président-directeur général, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer, en application des dispositions de l'ordonnance n°2020- 321 du 25 mars 2020. Aucune carte d'admission n'a été délivrée. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes en amont de l'Assemblée, dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Nombre d'actions composant le capital social : 2 601 899 954

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 2 573 192 706