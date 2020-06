Total confie à Vinci la construction de son futur siège parisien

Paris (awp/afp) - Le groupe de construction Vinci construira d'ici à 2025 et pour 850 millions d'euros (910 millions de francs suisses) le futur siège du géant de l'énergie Total à la Défense, ont annoncé jeudi les différents groupes impliqués dans l'opération.

La filiale immobilière de l'assureur Groupama "lance avec Vinci la construction de The Link, futur siège de Total à Paris La Défense", ont annoncé dans un communiqué commun les trois groupes, ainsi que l'organisme public qui gère la Défense.

Groupama, qui est le promoteur du projet immobilier, et Vinci, qui gérera sa construction, ont précisé à l'AFP qu'il s'agissait d'un contrat de 850 millions d'euros pour le second.

Plus largement, le chantier représente un milliard d'euros d'investissements.

"Les travaux et les aménagements sont prévus pour une durée de 5 ans, à l'issue de laquelle Total prendra livraison de l'immeuble et sera locataire de The Link pour 12 ans renouvelables", précisent les groupes.

Total avait annoncé en 2017 son intention de rester à la Défense pour son nouveau siège. Actuellement, le géant de l'énergie occupe les tours Coupole et Michelet qui sont vieillissantes.

Le nouveau site réunira deux tours, l'une de 228 mètres et l'autre de 165 mètres, par des passerelles végétalisées. Le projet, qui représente 130.000 mètres carrés d'espaces, a été conçu par l'architecte Philippe Chiambaretta.

"Nous souhaitons construire avec Vinci une tour de nouvelle génération avec ses deux bâtiments reliés par des passerelles: les +links+", a déclaré le patron de Groupama, Thierry Martel, cité dans le communiqué.

"Le maintien de ce projet dans la période inédite que nous connaissons constitue un choix fort de confiance en l'avenir", a-t-il conclu, en référence à la crise sanitaire et économique du coronavirus.

