Total : décision d'investissement pour Mero 3 au Brésil

17/08/2020 | 09:09

Total annonce avoir pris, avec ses partenaires, la décision d'investissement permettant de lancer la troisième phase du projet Mero (bloc de Libra), à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone du pré-sel brésilien du bassin de Santos.



Le FPSO Mero 3 aura une capacité de traitement liquide de 180.000 barils par jour et son démarrage est prévu d'ici à 2024. Il fait suite aux prises de décisions d'investissement pour les FPSO Mero 1 et Mero 2, dont les démarrages sont prévus en 2021 et en 2023.



Le champ de Mero est en préproduction depuis 2017 avec le FPSO Pioneiro de Libra, d'une capacité de 50.000 barils par jour. Le consortium de Libra est opéré par Petrobras (40%), en partenariat avec Total (20%), Shell Brasil (20%), CNOOC Limited (10%) et CNPC (10%).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.