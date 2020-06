Total : démarrage d'une unité FPSO au large du Brésil

26/06/2020 | 10:00

Total annonce le démarrage de la deuxième unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), P-70, du projet Iara (bloc BM-S-11A) situé dans les eaux profondes du bassin pré-salifère de Santos, au large du Brésil.



Avec une capacité de 150.000 barils de pétrole par jour, cette nouvelle unité vient doubler la production d'Iara -initiée en novembre 2019 avec le FPSO P-68 sur le champ de Berbigao- et va produire les réserves du champ d'Atapu.



Pour mémoire, Total a acquis une participation de 22,5% dans le bloc BM-S-11A le 12 janvier 2018, devenant ainsi partenaire de l'opérateur Petrobras (42,5%), de Shell Brasil Petróleo (25%) et de Petrogal Brasil (10%).



