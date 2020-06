Total : partenariat avec Siemens pour du GNL

11/06/2020 | 17:56

Siemens a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à Total en vue de développer des modes de production de gaz naturel liquéfié (GNL) à faible émission de carbone.



Aux termes du partenariat, la branche énergétique de Siemens a été chargée de conduire toute une série d'études portant sur différents projets de centrales, avec l'objectif de 'décarboniser' la production de GNL.



Siemens dit avoir l'intention de se pencher sur un certain nombre de concepts tels que l'utilisation de turbines à gaz et de trains de compression à moteur électrique, en complément de technologies bien connues comme le cycle unique de mélange réfrigérant et de double cycle de mélange réfrigérant.



La réflexion de Siemens devrait également inclure des éléments comme les systèmes de récupération de la chaleur et de refroidissement de l'air, mais aussi l'intégration des énergies renouvelables et de stockage par batterie.



