Total : partenariat avec Sonatrach dans le GNL prolongé

25/06/2020 | 13:58

Total annonce avoir conclu avec Sonatrach un accord renouvelant leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), accord permettant notamment de prolonger pour trois années supplémentaires l'approvisionnement du marché français en GNL algérien.



Les livraisons, à hauteur de deux millions de tonnes par an, seront effectuées en priorité au terminal méthanier de Fos Cavaou. L'accord inclut également le sous-affrètement d'un navire méthanier de Total par la compagnie pétro-gazière algérienne.



'Ce nouveau contrat contribue à la flexibilité du portefeuille GNL de Total et conforte notre position de partenaire majeur de Sonatrach', a commenté Laurent Vivier, le directeur gaz du géant énergétique français.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.