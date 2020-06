Total : rejoint la Coalition “Getting to Zero” pour contribuer à la décarbonation du transport maritime

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a rejoint la Coalition “Getting to Zero”, afin de soutenir la décarbonation de l’industrie maritime en collaborant avec des entreprises issues des secteurs du transport maritime, de l’énergie, des infrastructures et de la finance.

L’ambition de cette coalition est de contribuer à l’objectif fixé par l’Organisation Maritime Internationale au transport maritime de réduire d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 - par rapport aux niveaux de 2008. Pour y parvenir, la Coalition vise, au travers de ses membres, à mettre en service d’ici 2030 des navires de haute mer à zéro émission et commercialement viables, alimentés eux-mêmes par des carburants à zéro émission.

Cette adhésion marque une étape supplémentaire de l’engagement de Total auprès de ses clients du secteur maritime et souligne la volonté du Groupe d’agir sur leur demande en énergie, en les accompagnant dans la réduction de leurs propres émissions. Total entend ainsi apporter sa contribution à la Coalition en partageant son expertise, notamment sur les axes prioritaires de travail que sont les carburants, les lubrifiants marins et les technologies zéro-émission appliquées aux navires.

« Acteur majeur du secteur de l’énergie, Total développe déjà des carburants plus propres pour l’industrie du transport maritime » souligne Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Nous partageons l’ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, en phase avec la société, pour l’ensemble de nos activités mondiales. En rejoignant la Coalition ‘’Getting to Zero’’, nous voulons soutenir l’innovation, et favoriser une action concertée de toutes les parties prenantes du secteur, contribuant ainsi à réduire plus efficacement l’empreinte carbone du transport maritime. »

Total contribue déjà activement à l’amélioration de l’empreinte environnementale du transport maritime. avec notamment la mise en place d’infrastructures d’avitaillement en GNL soute et le développement de lubrifiants marins, de biocarburants et de batteries. Total vient par ailleurs d’annoncer l’affrètement longue durée de deux tankers à motorisation GNL.

À propos de la Coalition ‘’Getting to Zero’’

Lancée à l’occasion du Sommet Action Climat des Nations Unies organisé à New York le 23 septembre 2019, la Coalition “Getting to Zero” est un partenariat entre le Forum Maritime Mondial, ‘’Friends of Ocean Action’’ et le Forum Economique Mondial. Réunissant plus de 120 organismes publics et privés, la Coalition est soutenue par les gouvernements de 14 pays, dont la France et le Royaume-Uni.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

