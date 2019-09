TSYS : présente sa plateforme d'authentification révolutionnaire

Une nouvelle offre permet aux sociétés de lutter contre la fraude synthétique et par piratage des comptes

TSYS (NYSE : TSS) a annoncé aujourd’hui un nouveau produit d’authentification offrant une vérification en temps réel sans précédent des identités des clients. La nouvelle offre, la TSYS Authentication PlatformSM, exploite les données de l’expérience client collectées sur les points de contact directs des titulaires de cartes et s’intègre aux systèmes d’authentification existants des clients de TSYS. La TSYS Authentication Platform est disponible en Europe et sera lancée en 2020 en Amérique du Nord.

Le nouveau produit est conçu pour vérifier qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être, réduisant ainsi la fraude par piratage des applications, des transactions et des comptes, tout en fournissant une expérience client sans frictions. Il est efficace pour lutter contre les usurpations d’identités synthétiques car il ne s’appuie pas sur des données rapportées qui retardent intrinsèquement le processus de vérification.

La plateforme utilise les dernières technologies - y compris l’apprentissage machine - pour fournir en temps réel des avis informés sur n’importe quel type d’interaction ou de transaction à distance des clients avec une institution financière à la fois pour les relations avec les clients et les relations commerciales. Citons par exemple la création d’un compte, la mise à jour d’un profil de client, la modification d’un mot de passe ou la réalisation d’un achat.

TSYS peut fournir des informations trans-émetteurs et transfrontalières inégalées grâce à ses relations avec plus de 130 émetteurs de cartes dans le monde.

« TSYS comprend comment diverses transactions sont connectées car nous travaillons avec un réseau mondial d’émetteurs de cartes représentant des millions de comptes individuels », a déclaré Justin Griggs, vice-président directeur en charge de la stratégie et de la commercialisation des produits, Solutions d’émetteurs TSYS. « Si un appareil est compromis en Irlande, par exemple, nous pouvons utiliser ces informations pour baliser une tentative de connexion à distance en Amérique de Nord. Nous sommes informés en temps réel des problèmes de fraude potentiels, et nous utilisons aujourd’hui ces informations pour aider nos clients à authentifier leurs propres clients et leurs transactions dans tous les cas d’utilisation. »

La TSYS Authentication Platform aide les clients de TSYS avec leurs besoins de conformité à s'aligner sur la Directive sur les services de paiement 2 (DSP 2) et sur la disposition relative à l'Authentification forte du client (AFC) de l’Union européenne en leur permettant de suivre avec souplesse le monde en évolution rapide de l’authentification.

TSYS s’est associée avec quatre sociétés clés pour développer le produit :

Featurespace, fournisseur de premier plan de la plateforme évolutive primée ARIC™ et inventeur de l’analyse comportementale adaptative, avait précédemment collaboré avec TSYS sur le produit de lutte contre la fraude aux transactions TSYS Foresight Score SM . La nouvelle plateforme d’authentification utilise les capacités flexibles partagées de Featurespace qui fournissent une vue des nouveaux vecteurs de fraude à l'échelle de l’industrie permettant une prise de décision avancée.

. La nouvelle plateforme d’authentification utilise les capacités flexibles partagées de Featurespace qui fournissent une vue des nouveaux vecteurs de fraude à l'échelle de l’industrie permettant une prise de décision avancée. Emailage est un chef de file mondial de la prévention de la fraude en ligne et de l’évaluation des risques liés au courrier électronique. La technologie d’Emailage exploite les métadonnées des adresses e-mail, un apprentissage machine de pointe et les données dynamiques d’un réseau mondial pour générer des profils d’identité pluridimensionnels et produire un score de risque de fraude. Cela permet aux utilisateurs de mettre en place des processus de prise de décision mieux informés en matière de fraude.

InAuth est une société d’intelligence des appareils numériques spécialisée dans l’utilisation des informations des navigateurs et des applications pour authentifier les transactions en ligne. Cela garantira que les clients de TSYS connaissent et comprennent la fiabilité de tous les appareils qui interagissent avec leurs canaux numériques, y compris les applications mobiles, le Web mobile et le desktop.

Payfone est le principal réseau d’authentification de l’identité numérique pour le monde connecté. Ses solutions permettent aux clients et aux entreprises d’effectuer des transactions en toute confiance sur tous les canaux. Payfone peut améliorer les « taux de réussite » tout en déjouant les vols d’identifiants et d’identité synthétiques avec une authentification passive en temps réelle et une confiance prédictive dans l’identité à travers leur solution exclusive Trust Score™. Ils mesureront le risque potentiel associé à une identité numérique, de telle sorte que les utilisateurs peuvent être sûrs qu’ils savent qui sont leurs clients.

TSYS continuera d’améliorer ses mesures d’authentification pour aider à lutter contre le paysage de la fraude et prévoit d’exploiter des fonctionnalités supplémentaires telles que la reconnaissance faciale, la numérisation des documents, et la biométrique comportementale, ainsi qu’utiliser des ensembles de données différenciés jusqu’en 2020 et au-delà.

Pour plus de renseignements sur la Plateforme d’authentification TSYS, visiter https://www.tsys.com/authentication-platform

À propos de TSYS

TSYS® (NYSE : TSS) est un prestataire de paiements mondial de premier plan qui propose des solutions transparentes, sécurisées et innovantes pour la gamme intégrale des paiements - pour les émetteurs, les commerçants et les consommateurs. Nous réussissons car nous mettons les gens et leurs besoins au cœur de chaque décision pour les aider à débloquer les opportunités de paiement. C’est une approche que nous appelons « People-Centered Payments® ».

Notre siège est situé à Columbus, en Géorgie, aux États-Unis, et notre effectif s’élève à environ 13 000 collaborateurs et agences locales dans 13 pays. TSYS a généré un chiffre d’affaires de 4,0 milliards USD en 2018, et traité plus de 32,3 milliards de transactions. TSYS est membre de The Civic 50 et a été nommée par la revue Ethisphere l’une des sociétés les plus éthiques au monde en 2018. TSYS est membre du palmarès S&P 500 et affiche régulièrement sur son site Web toutes les informations importantes. Pour d’autres renseignements, consultez le site tsys.com.

