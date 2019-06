TOUAX : MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT DE 40 MILLIONS D'EUROS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 27 juin 2019 : 18h00

L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

MISE EN PLACE D’UN FINANCEMENT DE 40 MILLIONS D’EUROS

Suite au communiqué du 12 juin 2019, Touax SCA annonce avoir signé et mis en place avec un investisseur institutionnel le 21 juin 2019 un prêt senior secured in fine de 40 millions d’euros, d’une maturité de 5 ans.

Ce financement permet l’extension de la maturité moyenne de la dette du groupe et s’inscrit dans la stratégie de croissance et de rentabilité du Groupe, avec pour objets :

- D’une part, le refinancement de l’ORNANE de 23 millions d’euros de nominal à échéance 10 juillet 2020. Le Groupe a déjà été informé de l’exercice du remboursement anticipé par les porteurs à plus de 93% du nominal à la date du 1er août 2019 et exercera l’option de remboursement anticipé pour le solde des obligations qui resteront en circulation.

- D’autre part, l’accompagnement de la mise en œuvre d’un plan d’investissement progressif. Ce financement corporate sera complété par des financements d’actifs et va permettre de poursuivre les investissements dans des actifs tangibles, assurant ainsi une forte récurrence des revenus locatifs pour les années à venir.

« Nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec un investisseur spécifiquement orienté Infrastructures. Ce financement marque une étape importante pour le Groupe en soutenant son recentrage stratégique autour des activités de location de matériels de transport, nous permettant ainsi de répondre aux besoins de nos clients, à travers le monde. Nous poursuivons ainsi notre orientation stratégique avec des investissements progressifs en conteneurs et la mise en œuvre de nouveaux processus dans la division Wagons de Fret afin d’augmenter la disponibilité des wagons existants dans un contexte de marché positif.» Raphaël et Fabrice Walewski, gérants du Groupe.

Touax a été conseillé par Transaction R&Co pour les aspects de structuration et négociation financières, White and Case et McCann FitzGerald pour les aspects juridiques. Clifford Chance et Arthur Cox ont conseillé l’investisseur.

Suite à la réalisation de cette opération, Touax travaille sur le refinancement des TSSDI (obligations perpétuelles subordonnées de dernier rang), ne souhaitant pas conserver cette souche obligataire sur une longue période. La première option d’achat, à la main de Touax, ne sera pas exercée au 1er août 2019, et le groupe a pour objectif de procéder à leur refinancement dans les douze prochains mois.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

