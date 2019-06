TOUAX : Nouvel Accord de prêt

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 12 juin 2019 – 17:45

L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

NOUVEL ACCORD DE PRÊT

Touax franchit une nouvelle étape de son développement stratégique avec l’obtention d’un accord de prêt au niveau de Touax SCA.

Ce financement, senior secured d’un montant de 40m€, devrait se clôturer d’ici mi-juillet sous réserve des conditions usuelles pour ce type d’opération.

Il s’inscrit dans la stratégie de croissance et de rentabilité du Groupe, avec :

d’une part, le refinancement de l’ORNANE par un crédit d’une maturité de 5 ans, donnant ainsi une grande visibilité sur la liquidité du groupe :



d’autre part l’accompagnement de la mise en œuvre d’un plan d’investissements ambitieux. Cette part de financement sera complétée par des financements d’actifs et va permettre de poursuivre les investissements dans des actifs tangibles, assurant ainsi une plus forte récurrence des revenus locatifs pour les années à venir.

Depuis fin 2017, le Groupe a engagé le recentrage stratégique autour de ses trois métiers historiques de location de matériels de transport. Au cours de 2018, nous avions mis en œuvre les premières étapes de notre plan d’action afin d’accroître la rentabilité avec notamment, la mise en place d’un programme d’amélioration continue, une nouvelle organisation pour l’activité wagons de fret, la signature d’accords de gestion de matériels de 80 millions de dollars avec un fonds d’infrastructure ainsi que la réalisation de refinancements d’actifs à hauteur de 110 millions d’euros et l’émission d’un Placement Privé Euro de 16,6 millions d’euros.

Nous poursuivons cette orientation stratégique en 2019 avec notamment des investissements progressifs en conteneurs et la mise en œuvre de nouveaux processus dans la division Wagons de Fret afin d’augmenter la disponibilité des wagons existants dans un contexte de marché positif.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

