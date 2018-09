TOUAX : RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 13 septembre 2018 - 17:45

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2018

Amélioration significative du résultat net part du Groupe

Résultat opérationnel courant de 4,3 millions d'euros, en hausse de 24%

12,8 millions d'euros d'EBITDA, stable comparé au 1 er semestre 2017

Baisse des revenus , -6% à devises et périmètre constants, sans impact sur la rentabilité du Groupe

Bilan renforcé, ratio de gearing à 1.32x et Loan to Value ratio à 53%

Lancement d'un programme de gestion du changement avec le recentrage stratégique autour des activités transport

« Suite à la cession des activités européennes et américaines de constructions modulaires en décembre 2017, la priorité a été donnée à l'amélioration de la rentabilité des activités de location de matériels de transport, aux refinancements et au développement de la gestion pour compte de tiers en s'appuyant sur les fondamentaux du Groupe: notre base d'actifs tangibles, notre implantation mondiale et nos relations de confiance avec nos clients. » indiquent Fabrice et Raphael Walewski, gérants de TOUAX SCA.

« Au cours du premier semestre 2018, nous avons mis en oeuvre les premières étapes de notre plan d'action de recentrage stratégique autour des activités transport. Nous avons lancé un programme de Gestion du Changement avec notamment la conception d'une nouvelle organisation pour l'activité wagons de fret pour continuellement améliorer la qualité de notre service et la satisfaction client. Nous avons effectué 110 millions d'euros de financements d'actifs, syndiqué 14 millions d'euros d'actifs à des investisseurs et développé la gestion pour compte de tiers avec la signature d'un accord d'investissement de 80 millions de dollars.

Ce recentrage nous a permis, au 30 juin 2018, d'enregistrer une amélioration significative du résultat net part du Groupe et de renforcer notre bilan. »

Les comptes consolidés au 30 juin 2018 ont été arrêtés par le Conseil de gérance le 12 septembre 2018 et ont été présentés au Conseil de surveillance ce jour. Ils ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes. Le rapport est en cours d'émission.

ANALYSE DES PRODUITS D'ACTIVITES

Produits des activités (en milliers d'euros) T1 2018 T2 2018 S1 2018 T1 2017 T2 2017 S1 2017 Chiffre d'affaires locatif (*) 32 465 32 700 65 165 38 498 37 820 76 318 Ventes de matériels 3 557 4 728 8 285 3 424 3 427 6 851 Commission de syndication et plus-values 323 654 978 80 1 049 1 129 Total Produits des activités 36 346 38 082 74 429 42 002 42 297 84 298 (*) Le chiffre d'affaires locatif inclut les prestations de services annexes.

Les produits des activités consolidées du 1er semestre 2018 se sont élevés à 74,4 millions d'euros, comparé à 84,3 millions sur la même période en 2017. À périmètre et devises constantes, les produits des activités sont en baisse de 6%. Cette diminution concerne les revenus locatifs des matériels appartenant à des investisseurs et n'a pas d'impact significatif sur la rentabilité du Groupe.

Le chiffre d'affaires locatif, passe de 76,3 millions sur le 1er semestre 2017 à 65,2 millions sur la même période en 2018, -9% à périmètre et devises constants. Cette évolution provient essentiellement de la division Conteneurs dont la flotte a diminué comparativement à l'année précédente.

Les ventes de matériels progressent de 21%, atteignant 8,3 millions d'euros au 30 juin 2018.

Les commissions de syndication sont stables (-0,1 million) s'établissant à 1 million d'euros sur la période.

Analyse de la contribution par division

Produits des activités (en milliers d'euros) T1 2018 T2 2018 S1 2018 T1 2017 T2 2017 S1 2017 Chiffre d'affaires locatif (1) 12 775 12 660 25 435 11 929 12 826 24 755 Ventes de matériels 100 789 889 598 982 1 580 Commission de syndication 662 662 1 050 1 050 Wagons de Fret 12 875 14 111 26 986 12 527 14 858 27 385 Chiffre d'affaires locatif (1) 3 029 2 798 5 827 3 699 3 560 7 259 Ventes de matériels 1 020 1 020 6 111 117 Barges Fluviales 4 049 2 798 6 847 3 705 3 671 7 376 Chiffre d'affaires locatif (1) 16 329 17 111 33 441 22 824 21 572 44 396 Ventes de matériels 1 746 2 062 3 808 1 833 1 681 3 514 Commission de syndication 309 5 314 76 (1) 75 Conteneurs 18 385 19 178 37 563 24 734 23 251 47 985 Chiffre d'affaires locatif (1) 331 130 461 45 (137) (92) Ventes de matériels 692 1 877 2 568 987 653 1 639 Autres plus-values de cession 14 (12) 2 4 4 Divers & éliminations 1 037 1 994 3 032 1 036 517 1 552 Chiffre d'affaires locatif (1) 32 465 32 700 65 165 38 498 37 820 76 318 Ventes de matériels 3 557 4 728 8 285 3 424 3 427 6 851 Commission de syndication et autres plus-values de cession 323 654 978 80 1 049 1 129 Total Produits des activités 36 346 38 082 74 429 42 002 42 297 84 298 (1) Le chiffre d'affaires locatif inclut les prestations de services annexes.

Les revenus de la division Wagons de Fret s'élèvent à 26,9 millions d'euros à fin juin 2018, en baisse de 1,5 % comparé à 27,4 millions d'euros au 1er semestre 2017 principalement du fait de la diminution des ventes de matériels.

Le chiffre d'affaires locatif progresse de 0,7 million d'euros à 25,4 millions d'euros en juin 2018, grâce à un début de reprise des tarifs locatifs et à l'augmentation du taux d'utilisation. Ce dernier est en moyenne de 84,2% sur le premier semestre 2018 tandis qu'il s'établissait à 80,3% un an auparavant. Ces progressions soulignent l'amélioration opérationnelle de la division wagon.

Les revenus de la division Barges Fluviales s'élèvent à 6,8 millions d'euros en baisse de 7,2% comparé à 7,4 millions d'euros au premier semestre 2017. Les ventes de barges compensent en partie les baisses de l'affrètement en Europe et de l'activité locative en Amérique du Sud.

Les revenus de la division Conteneurs s'élèvent à 37,6 millions d'euros à fin juin 2018, en baisse de 21,7% comparé à 48 millions d'euros au 1 er semestre 2017, expliquée par l'évolution du chiffre d'affaires locatif, en retrait de 11 millions du fait de la baisse du dollar et du volume de flotte en gestion (-42,857 CEU ), tandis que le taux moyen d'utilisation progresse: 98,9% sur le premier semestre 2018 contre 97,2% un an plus tôt.

L'activité conservée de vente de constructions modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » est en hausse de 0,9 million d'euros sur le premier semestre 2018.

ANALYSE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS

Chiffres clés (en millions d'euros) 06/2018 06/2017 12/2017 Produits des activités 74,4 84,3 169,7 Dont Wagons de fret 27,0 27,4 57,0 Dont Barges fluviales 6,8 7,4 14,6 Dont Conteneurs 37,6 48,0 87,6 Dont Divers et éliminations 3,0 1,6 10,6 Marge brute d'exploitation - EBITDAR (1) 40,3 42,8 88,7 EBITDA (2) 12,8 13,0 26,9 Résultat opérationnel courant 4,3 3,4 7,6 Résultat opérationnel 4,0 5,3 0,9 Résultat courant avant impôt (RCAI) -0,5 0,3 -8,5 Résultat net part du Groupe -1,8 -13,9 -18,0 Dont résultat des activités poursuivies -1,8 -0,1 -5,4 Dont résultat des activités en cours de cession/cédées -13,8 -12,7 Résultat net par action (€) -0,25 -1,99 -2,58 Total actifs non courants 304,5 323,2 307,8 Total bilan 408,9 628,7 398,2 Capitaux propres de l'ensemble 135,1 150,8 136,7 Endettement net (3) 178,7 193,2 181,1 Flux opérationnels de trésorerie des activités poursuivies 10,4 33,4 22,6 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) 53 % 57 % 54 %

(1) l'EBITDAR (earnings before interest, tax, depreciation, amortization and rent) calculé par le Groupe correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations et des distributions aux investisseurs

(2) l'EBITDA correspond à l'EBITDAR diminué des distributions aux investisseurs

(3) Incluant 156,5 millions d'euros de dettes sans recours au 30 Juin 2018

L'EBITDA atteint 12,8 millions d'euros au 30 juin 2018, stable comparé aux 13 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

L'activité Wagons de Fret est la première activité contributrice à l'EBITDA du Groupe, avec une majorité d'actifs détenus en propre, tandis que la contribution de la division conteneurs est faible du fait de la prépondérance des actifs gérés pour compte de tiers.

Les EBITDA des divisions wagons de fret (+1 million d'euros) et conteneurs (+0,5 million d'euros) progressent grâce à l'amélioration de la rentabilité des matériels sur la période.

Hors résultat non récurrent relatif à la résolution d'un litige en Amérique du Sud (1,1 million d'euros) au 1er semestre 2017, l'EBITDA de l'activité barges fluviales est stable.

L'EBITDA des autres activités est en retrait de 0,5 million d'euros, impacté des frais généraux anciennement alloués à la division modulaire cédée en décembre 2017 partiellement compensés par l'amélioration de l'activité résiduelle de constructions modulaires en Afrique.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 4,3 millions d'euros, en hausse de 24%. Cette augmentation s'explique par une progression opérationnelle de l'activité de location conjuguée avec une hausse des marges de ventes.

Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2018 est de -1,8 million d'euros contre -13,9 millions d'euros un an plus tôt (dont -13,8 millions d'euros liés aux activités cédées).

Post retraitement des éléments non récurrents du premier semestre 2017 et des effets de périmètre, l'amélioration de la rentabilité opérationnelle des activités de location de matériels de transport et de l'activité résiduelle de constructions modulaires en Afrique est confirmée.

STRUCTURE FINANCIERE

Le bilan présente un total de 409 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 398 millions d'euros au 31 décembre 2017 et 629 millions d'euros au 30 juin 2017.

Les actifs tangibles s'élèvent à 318 millions d'euros.

Les flux opérationnels de trésorerie s'établissent à 10,4 millions d'euros.

La structure financière est renforcée avec une dette brute nominale de 212,5 millions d'euros, stable (+1 million d'euros) par rapport à fin décembre 2017 ;74% de la dette est sans recours. L'endettement net du Groupe ressort à 179 millions d'euros.

Le Groupe améliore son profil de crédit, au 30 juin 2018, avec des ratios de Gearing et de Loan to Value de 1,32x et 53% respectivement.

Financements

Fin mai 2018, le Groupe a refinancé certaines de ses dettes d'actifs wagons et conteneurs à hauteur de 110 millions d'euros avec ses banques d'actifs proches mais aussi avec de nouveaux partenaires bancaires internationaux, élargissant ainsi son pool.

Ces financements permettent d'étendre la maturité des dettes du Groupe et un redémarrage progressif des investissements.

Post clôture, le 31 juillet 2018, Touax SCA a réalisé une émission obligataire « senior unsecured » au format Euro PP d'un montant nominal de 16,6 millions d'euros avec une échéance au 31 juillet 2023.

L'émission des Obligations a pour objectif l'extension de la maturité moyenne de la dette du Groupe.

Le produit net de l'émission sera ainsi pour partie consacré au refinancement des obligations à échéance du 2 octobre 2018; le solde étant affecté aux besoins généraux du Groupe.

PERSPECTIVES

Les marchés sous-jacents de la location de matériels de transports sont orientés positivement.

La location de wagons de fret en Europe profite de l'amélioration de la conjoncture économique et de la reprise de la demande du secteur privé suite à la libéralisation du fret ferroviaire.

Le marché du transport fluvial en Europe est tiré par la hausse de la construction et du transport de céréales et de biomasse entraînant des besoins en barges fluviales.

La croissance mondiale des échanges conteneurisés prévue à 5% en 2019 (Clarkson, Août 2018) est favorable à la location de conteneurs.

Le Groupe poursuit son focus sur l'amélioration de sa rentabilité, avec la hausse des taux d'utilisation et des tarifs locatifs, reprend progressivement les investissements en propre, et développe la gestion d'actifs pour compte de tiers.

TOUAX confirme une amélioration de ses résultats sur l'ensemble de l'année 2018.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

13 septembre 2018 : Réunion SFAF de présentation des comptes semestriels 2018

14 septembre 2018 : Conférence téléphonique de présentation des résultats semestriels

15 novembre 2018 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00



La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » est entrée en application au 1er janvier 2018.

L'application de cette norme porte sur des éléments de présentation sans impact sur les marges.

Cette dernière conduit en effet à présenter en produit des activités les commissions sur syndications et sur ventes de matériel d'occasion appartenant aux investisseurs.

Les chiffres 2017 ont été retraités selon la norme IFRS15 - Cf comptes consolidés semestriels résumés Cost Equivalent Unit A noter : changement d'estimation comptable sur la durée d'amortissement des wagons homogénéisée à 36 ans et capitalisation des pièces de révision des wagons pour une meilleure comparabilité avec nos concurrents (changement prospectif dont l'impact est estimé à 2 millions d'euros pour le premier semestre 2017).

