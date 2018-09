TOUAX : les comptes se redressent au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le résultat net part du groupe de Touax au premier semestre 2018 est de -1,8 million d’euros contre –13,9 millions d’euros un an plus tôt; dont -13,8 millions d’euros liés aux activités cédées. Le résultat opérationnel courant a, lui, progressé de 24% à 4,3 millions d’euros. " Cette augmentation s’explique par une progression opérationnelle de l’activité de location conjuguée avec une hausse des marges de ventes ", a précisé le loueur d'actifs tangibles.Les revenus ont atteint 74,4 millions d'euros, comparé à 84,3 millions sur la même période en 2017. À périmètre et devises constantes, ils sont en baisse de 6%. Cette diminution concerne les revenus locatifs des matériels appartenant à des investisseurs et n'a pas d'impact significatif sur la rentabilité du groupe.Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) a confirmé son objectif d'une amélioration de ses résultats sur l'ensemble de l'année 2018. Le groupe poursuit son focus sur l'amélioration de sa rentabilité, avec la hausse des taux d'utilisation et des tarifs locatifs, reprend progressivement les investissements en propre, et développe la gestion d'actifs pour compte de tiers.