TOUAX : une augmentation des résultats semestriels modérée

Touax tente de se redresser et gagne 4,85% à 8,229 euros suite à la publication de ses résultats semestriels. Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) affiche un résultat net part du groupe de -1,8 million d’euros contre –13,9 millions d’euros un an plus tôt; dont -13,8 millions d’euros liés aux activités cédées. Le résultat opérationnel courant a lui progressé de 24% à 4,3 millions d’euros.Une évolution qui traduit une bonne performance de l'activité wagons et une stabilisation de la contribution des barges. Toutefois le redressement de l'activité conteneurs reste modéré en conséquences des faibles investissements et du dollar.Touax a confirmé son objectif d'une amélioration de ses résultats sur l'ensemble de l'année 2018. Le groupe poursuit son focus sur l'amélioration de sa rentabilité, avec la hausse des taux d'utilisation et des tarifs locatifs, reprend progressivement les investissements en propre, et développe la gestion d'actifs pour compte de tiers.Gilbert Dupont estime quant à lui que le rythme d'investissement modéré du groupe va limiter sa croissance à court terme, ainsi que le redressement de l'activité conteneurs.Le broker a confirmé son opinion Accumuler, mais a abaissé son objectif de cours de 12 à 9,4 euros.