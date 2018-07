COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 31 juillet 2018 18:00

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

Touax annonce le succès d'une émission obligataire

d'un montant de 16,6 millions d'euros à échéance 2023

Touax SCA a réalisé le 31 juillet 2018 une émission obligataire senior unsecured au format Euro PP d'un montant nominal de 16,6 millions d'euros avec une échéance au 31 juillet 2023 (les « Obligations »).

Les Obligations portent intérêt à un taux nominal annuel de 5,75 %, payable annuellement à terme échu.

L'émission des Obligations a pour objectif l'extension de la maturité moyenne de la dette du Groupe. Le produit net de l'émission sera ainsi pour partie consacré au refinancement des obligations à échéance du 2 octobre 2018 qui portaient un taux d'intérêt de 6,25% ; le solde étant affecté aux besoins généraux du Groupe.

Cette opération traduit la volonté du Groupe de réaliser à la fois des financements d'actifs (par exemple, le 31 mai 2018, 110m€ de financements d'actifs ont été réalisés - cf. communiqué de presse du 4 juin 2018) et des financements corporate au niveau de la holding Touax SCA dans un but de diversification et d'optimisation.

Cette émission d'Obligations permet de réduire le coût moyen de la dette corporate du Groupe et démontre ainsi l'amélioration de la qualité du crédit du Groupe suite à la cession fin 2017 des activités européennes et américaines de constructions modulaires.

Les Obligations ont été inscrites sur le marché Euronext Access®.

Octo Finances, Chef de File de cette émission obligataire a été conseillé par CMS Francis Lefebvre Avocats. De Pardieu Brocas Maffei a conseillé TOUAX SCA.

"Nous sommes très satisfaits de cette opération qui marque la confiance des investisseurs dans le recentrage stratégique du Groupe autour des activités de location de wagons de fret, barges fluviales et de conteneurs. La cession de l'activité européenne et américaine de constructions modulaires en décembre 2017 a permis l'amélioration de la qualité du crédit du Groupe avec une structure financière renforcée" Raphaël et Fabrice Walewski, gérants du Groupe.

Les résultats semestriels 2018 seront publiés le 13 septembre 2018 avec un commentaire sur les activités.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations : www.touax.com

