SQLI : acquisition de Redbox Digital

11/03/2020 | 18:14

SQLI annonce l'acquisition de Redbox Digital, agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni, au Moyen Orient et en Afrique du Sud.

Fondé en 2004, Redbox est devenu l'un des leaders du développement de plateformes e-Commerce.



Redbox est le partenaire de grands comptes tels que AXA Insurance, Nahdi Medical, Nespresso, Fortnum & Mason et Universal Music Group.



Au cours de l'exercice 2019, Redbox a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 ME, en croissance de près de 10%, et une profitabilité opérationnelle à deux chiffres.



