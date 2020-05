TOUAX : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Touax a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en hausse de 10,4% à 41,155 millions d'euros. Le loueur d'actifs tangibles souligne que cette performance s'appuie principalement sur la hausse de 14,3% des revenus locatifs des matériels en propre ainsi que sur les ventes de matériels. La société note qu'il est trop tôt pour déterminer l'impact du Covid-19 sur le volume des échanges mondiaux et les capacités de production. Elle ajoute que néanmoins les activités de wagons de fret et de conteneurs restent essentielles pour un redémarrage de l'économie mondiale.Le spécialiste de la location de matériel de transport et de constructions modulaires précise que sa priorité à court terme est de maintenir la continuité des activités dans le monde auprès de ses clients tout en garantissant la santé et la sécurité de ses employés avec le travail à distance.