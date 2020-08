TOUAX : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Touax SCA a annoncé lundi soir que sa filiale Touax Rail Limited a signé un accord d’augmentation de capital de 81,9 millions d’euros avec DIF Capital Partners afin d’accélérer le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe et en Asie. Touax SCA restera l’actionnaire majoritaire, avec 51 % du capital et 49 % sera détenu par son nouveau partenaire DIF Capital Partners, via son véhicule DIF Core Infrastructure Fund II.La transaction sera immédiatement relutive pour Touax Rail Limited puisque le produit sera utilisé d'une part pour acquérir des participations minoritaires dans deux entités ad hoc propriétaires d'environ 4 000 plateformes et dans Touax Rail India Limited ainsi que pour financer la croissance de Touax Rail Limited en acquérant de nouveaux wagons. D'autre part, le produit servira à rembourser des prêts intragroupes à Touax SCA.L'opération renforcera la position de Touax Rail Limited en Europe et en Asie avec une flotte d'environ 6 930 plateformes détenues en propre, et d'environ 4 080 plateformes gérées pour le compte de tiers, et augmentera sa capacité à croître et à financer les besoins de ses clients.Fabrice Walewski, gérant du groupe Touax déclare "Nous sommes très heureux d'avoir DIF Capital Partners comme partenaire pour accompagner le développement de nos activités de location longue durée de wagons de fret en Europe et en Asie. Grâce à cette opération, Touax Rail Limited renforcera sa position sur le marché.”