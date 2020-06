TOUAX: Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2020 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 3 juin 2020 17:45

Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2020

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

AVERTISSEMENT – COVID -19

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale devant se tenir le 24 juin 2020 sont aménagées.

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n° 2020-290, l’Assemblée Générale de la Société du 24 juin 2020, sur décision du Conseil de Gérance, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Les actionnaires pourront voter par correspondance, donner pouvoir au président ou donner mandat à un tiers, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet, inclus dans les documents préparatoires à l’assemblée générale disponibles sur le site de la Société www.touax.com/fr/documents (Type - Assemblée Générale). Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.

Eu égard au dispositif exceptionnel mis en place pour la tenue de cette Assemblée Générale (huis clos), nous attirons l'attention des actionnaires sur le fait que les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale étant susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet de la Société www.touax.com/fr/documents , étant précisé que l’assemblée se tiendra à huis clos.

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante: assembleegenerale@touax.com

La société avertit ses actionnaires qu’elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

L'ensemble des modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée sont les suivantes :

- L'avis préalable de réunion à l’Assemblée Générale comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié le 4 mai 2020 au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 54.

- L'avis de convocation à l’Assemblée Générale sera publié le 8 juin 2020 au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 69. Il sera également publié dans "Les Petites Affiches" édition du 8 juin 2020.

- La brochure de convocation incluant des informations sur l'activité et les résultats du Groupe, l'ordre du jour, l’avis de convocation, les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote à cette Assemblée sera disponible sur le site internet à l'adresse www.touax.com/fr/documents à compter du 9 juin 2020.

- Le document d’enregistrement universel 2019, incluant le rapport financier annuel et comprenant notamment les comptes annuels et consolidés 2019, les rapports du Conseil de gérance et du Conseil de Surveillance, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes, est disponible sur le site internet de la Société depuis le 30 avril 2020.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

Pièce jointe