TOUAX: COMMUNICATION COVID-19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 9 Mars 2020 – 17:45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE POUR UN TRANSPORT DURABLE

COMMUNICATION COVID-19

PAS D’IMPACT ACTUEL DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES ACTIVITES

Beaucoup d’investisseurs s’interrogent sur les impacts liés à la crise sanitaire du fait du risque d’épidémie COVID 19. D’un point de vue factuel et à ce jour, nous ne constatons pas d’impact sur nos activités :

D’une manière générale, les activités de location longue durée sont peu soumises aux fluctuations ponctuelles liées aux crises sanitaires ;

Aucun retard n’a été enregistré à ce jour dans les délais de règlement ;

Aucun contrat commercial n’a été rompu et les tarifs sur les reconductions de contrats ne baissent pas ;

Sur l’activité Conteneurs, nous constatons une hausse de plus de 10% des prix d’achat des conteneurs liée à la pénurie de conteneurs du fait des problèmes d’acheminement en provenance de Chine.

Toutefois et dans ce contexte d’incertitude et de volatilité lié au COVID-19, Touax reste très vigilant :

Le Groupe suit précisément les évolutions de l’épidémie et son expansion, ainsi que l’exposition de ses collaborateurs, et il organise, selon les cas, le télétravail.

Touax anticipe également des scénarios et les plans d’actions correspondants pour réagir rapidement.

Enfin, le Groupe poursuit sa feuille de route de recentrage stratégique sur la location longue durée de Wagons de fret, Barges fluviales et Conteneurs, avec un focus sur l’amélioration de la rentabilité.

Nous tiendrons les actionnaires informés régulièrement des impacts de l’épidémie sur nos activités et nos résultats.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

25 mars 2020 : Résultats annuels 2019 – Présentation SFAF

27 mars 2020 : Conférence téléphonique de présentation des résultats annuels

15 mai 2020 : Produit des activités 1er trimestre 2020

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

