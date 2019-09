TOUAX : perte nette de 2,5 millions d'euros au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, Touax a essuyé une perte nette de 2,5 millions d’euros, principalement affecté par des éléments non récurrents, contre une perte nette de 1,8 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ressort à 5,6 millions d’euros, en progression de 31%. L’Ebitda ressort en hausse de 25% à 16 millions. Enfin, le produit des activités atteint 79,5 millions d’euros, en croissance de 3% à devises et périmètres constants.Concernant la suite de l'exercice, le ralentissement de la croissance économique mondiale devrait avoir un impact limité sur le groupe.Il continue en effet de bénéficier des besoins de renouvellement de matériels de transport, lui permettant ainsi d'augmenter sa rentabilité progressivement en développant les activités de trading et en reconstituant sa base d'actifs en propre.