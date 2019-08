COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 5 août 2019 : 17h45

L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

Touax annonce le succès d’une émission obligataire

d’un montant de 10 millions d’euros à échéance 2025

Touax SCA a réalisé le 1er août 2019 une émission obligataire senior unsecured au format Euro PP d’un montant nominal de 10 millions d’euros avec une échéance au 1er février 2025.

Le produit de cette émission sera consacré au financement des investissements du Groupe et permettra d’accroître la maturité moyenne de la dette.

Cette opération complète le financement réalisé le 21 juin 2019 de 40 millions d’euros permettant ainsi d’accompagner la croissance du Groupe d’une part, et ayant permis de refinancer l’ORNANE de 23 millions d’euros d’autre part (cf communiqué de presse du 27 juin 2019). Pour rappel, les porteurs ont exercé le remboursement anticipé des ORNANEs à plus de 93% du nominal au 1er aout 2019 et Touax a publié le 2 août 2019 une notice d’exercice de rachat du solde au 18 septembre 2019.

Le succès de ces opérations démontre la confiance des investisseurs dans le recentrage stratégique du Groupe autour des activités de location de wagons de fret, barges fluviales et de conteneurs.

Pour cette émission obligataire, Touax a été conseillée par Octo Finances (Chef de File) et White and Case (conseil juridique).

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres financiers mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon.

Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act. Les titres financiers mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act et Touax SCA n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

