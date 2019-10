Communiqué de presse 18 octobre 2019

Les produits Monoprix désormais vendus par Toupargel : Toupargel et Monoprix signent un partenariat stratégique

A Lyon, le 18 octobre 2019 - Toupargel et Monoprix ont conclu le 8 octobre un accord de franchise. Signé par Jean-Paul Mochet, Président de Monoprix, et Romain Tchénio, PDG de Toupargel, cet accord prévoit l'intégration de produits Monoprix en frais et en épicerie sur tous les canaux de vente Toupargel.

Toupargel va proposer à ses clients 1 400 références Monoprix

Cet accord renforce le positionnement unique de « multi spécialiste » alimentaire de Toupargel capable de livrer tous les foyers français. Il lui permet d'élargir ses gammes avec une offre alimentaire complète en produits frais, d'épicerie, Bio et surgelés accessible partout en France.

L'enseigne Monoprix va quant à elle pouvoir étendre son maillage territorial aux 36 000 communes françaises et ainsi toucher une nouvelle clientèle habitant hors des centres-villes. Ce partenariat permettra également à ses clients fidèles de recevoir leurs produits favoris partout en France.

Grâce à Monoprix, Toupargel renforce son positionnement sur le frais et l'épicerie

Après avoir proposé l'assortiment de produits Bio de Naturalia, Toupargel étend à nouveau la largeur de son offre en intégrant à son catalogue 1 400 produits issus des marques Monoprix, Monoprix Gourmet, Monoprix Bio, Monoprix Je suis Vert et Monoprix Bébé. Ce nombre de références est voué à évoluer au fil du temps.

Les produits Monoprix seront disponibles sur Toupargel.fr dès la fin du mois de novembre. Chaque client pourra commander en ligne ou par téléphone tous ses produits préférés auprès de Toupargel et être livré à son domicile.

La confiance du Groupe Monoprix conforte notre stratégie "tout alimentaire" et valorise notre service de livraison sur l'ensemble du territoire » selon Toupargel.

Monoprix indique « Ce partenariat vient enrichir la palette d'offres e-commerce de Monoprix et nous permet de proposer nos produits là où l'enseigne n'est pas implantée physiquement. Il constitue ainsi un réel atout pour développer notre présence partout en France. »

A propos de Toupargel

Toupargel, leader français de la livraison à domicile de courses alimentaires, propose des produits du quotidien en frais, en épicerie et en surgelé. Son offre comprend plus de 4 500 références de produits frais et d'épicerie ainsi que 1 200 références de produits surgelés. Son large réseau d'agences en régions, lui permet de livrer gratuitement*, partout en France métropolitaine, en 48 heures.

Le Groupe emploie près de 2 400 collaborateurs et compte 600 000 foyers clients. Depuis 1947, Toupargel œuvre pour un service de proximité en toute simplicité, par téléphone, sur son site de vente www.toupargel.fr et via ses applications mobiles.

*À partir de 25€ de commande.