Toupargel Groupe : Rapport Annuel 2018

Début 2017, un plan stratégique baptisé Oxy- gène 2020 a été engagé afin de repositionner Toupargel comme un leader multicanal (web, téléphone) de la livraison à domicile de pro- duits alimentaires.

Les nombreux projets mis en œuvre ont per- mis d'obtenir des premiers résultats encou- rageants. En 2018, la vente par téléphone de produits frais et d'épicerie a progressé de 22 %, notre activité e-commerce a bondi de 24 % avec une croissance de 84 % pour les produits frais et d'épicerie. Cependant, ces performances demeurent vulnérables dans la conjoncture actuelle qui n'est pas propice au commerce. A l'image des Français, la clien- tèle de Toupargel a tendance, dans ce climat dégradé, à privilégier l'épargne sécurisante au détriment de la consommation. Les Français sont plus attentifs à leurs dépenses, en parti- culier dans les zones rurales et périurbaines, là où se trouve le cœur de notre clientèle. Même en période de fêtes, fin 2018, les ventes n'ont pas été à la hauteur de nos attentes alors qu'elles assurent habituellement l'essentiel de notre rentabilité. Ainsi, le chiffre d'affaires s'est élevé à 244.2 millions d'euros, en baisse de 10.0 % par rapport à 2017 et fait ressor- tir une perte d'exploitation de 14.3 millions d'euros.

Malgré l'engagement des collaborateurs et le soutien indéfectible des actionnaires familiaux avec un apport de 13 millions d'euros en 2018, les difficultés économiques ont conduit l'en- treprise à devoir renégocier ses financements afin d'assurer la transformation en profondeur de son modèle économique.

Nous avons choisi d'agir plutôt que subir cette situation. C'est pourquoi, nous avons solli- cité, en 2019, l'ouverture de procédures de sauvegarde au profit de la holding Toupargel Groupe et de redressement judiciaire au profit des filiales Toupargel et Eismann.