Toupargel Groupe : Report de publication et Assemblée Générale

Civrieux d'Azergues, le 8 avril 2019

Report des dates de publication des comptes consolidés 2018 et de l'Assemblée Générale

Toupargel Groupe, spécialiste de la vente omnicanale et de la livraison à domicile de produits alimentaires, indique que la publication des résultats annuels 2018, initialement prévue le 10 avril prochain, interviendra le 23 mai après bourse.

L'Assemblée Générale, initialement prévue le 22 mai, se tiendra le 27 juin à 17h à Civrieux d'Azergues au siège social du Groupe.

Ce décalage de calendrier est justifié par les procédures de sauvegarde pour Toupargel Groupe SA et de redressement judiciaire pour les filiales Toupargel SASU et Eismann SAS.

A PROPOS DU GROUPE TOUPARGEL

Fondé en 1947, Toupargel est le leader français des produits alimentaires livrés à domicile. Présidé par Romain Tchénio, le Groupe emploie près de 3 000 collaborateurs dans toute la France. Toupargel livre 800 000 foyers clients. Son offre comprend plus de 4 000 références de produits frais et d'épicerie ainsi que 1 200 références de produits surgelés, dont plus de 700 à marque propre, adaptées à toutes les habitudes de consommation et tous les régimes alimentaires. 80 % des recettes élaborées à marque propre sont fabriquées en France. Ces gammes comptent au total 1 500 produits Bio. Toupargel œuvre pour un service de proximité, par téléphone, sur son site de vente www.toupargel.fr.

