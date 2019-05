Toupargel Groupe : Résultats annuels 2018

En 2018, la transformation du Groupe, d'une activité de vente de produits surgelés par téléphone vers la vente omnicanale de produits alimentaires, s'accélère. L'offre de produits frais et d'épicerie est disponible sur toute la France depuis le 4e trimestre 2017 par l'intermédiaire du canal e-commerce et par téléphone depuis juin 2018.

Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ont été effectuées. Les rapports des commissaires aux comptes seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel et concluent à une impossibilité de certifier les comptes annuels et les comptes consolidés en raison des incertitudes pesant sur la continuité d'exploitation dans le contexte des procédures collectives en cours de Toupargel Groupe SA et de ses deux filiales Toupargel SASU et Eismann SAS. Ces rapports ne contiennent pas de réserve sur d'autres éléments des comptes annuels et consolidés.

Le Groupe accélère sa transformation avec l'offensive "Tout Alimentaire" Forte croissance des ventes e-commerce et des produits frais et d'épicerie Réduction de 10 M€ des coûts de structure

Le résultat opérationnel courant ressort à -14.3 M€ au 31 décembre 2018 contre -10.6 M€ un an plus tôt. Le CICE s'élève à 3.7 M€, en repli de 1.1 M€ du fait de la baisse de l'effectif et du taux appliqué de 7 % à 6 %.

Les charges externes progressent de 3.3 M€ du fait notamment du déploiement national de l'offre de produits frais et d'épicerie, d'une campagne médias lancée en fin d'année et du coût de mise en place de nouveaux financements.

En 2019

Les procédures judiciaires de Toupargel Groupe SA, Toupargel SASU et Eismann SAS ouvrent, depuis le 1er février 2019, un espace de négociations unique, encadré et sécurisant pour le Groupe Toupargel. Le Tribunal a demandé le rappel de l'affaire en chambre du conseil le 2 juillet 2019 pour se prononcer sur la poursuite de la période d'observation. Ces procédures permettent à l'ensemble des parties prenantes de s'accorder sur les efforts de financement à poursuivre pour garantir durablement son redressement. Dans ce cadre, et sous le contrôle des organes des procédures, la Direction a annoncé, ce jour, au Comité d'entreprise de Toupargel SASU, un projet de réorganisation qui entraînerait la suppression de 265 postes sur plus de 2 300 et la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Ce projet vise à donner à Toupargel les moyens financiers de se concentrer sur son retournement opérationnel. Celui-ci doit notamment passer par l'accélération du plan Oxygène en accentuant son offensive "Tout Alimentaire". Elle consiste à proposer aux clients fidélisés de produits surgelés une nouvelle offre de 4 000 produits frais et d'épicerie dont 1 500 produits bio, issus du partenariat récemment conclu avec Naturalia.

L'offre sera complétée par le lancement de nouveaux services et une approche multicanale renforcée. S'appuyant sur les partenariats existants et les projets en cours, Toupargel a pour ambition de développer son activé B2B en proposant son savoir-faire dans les produits alimentaires et son expertise de la livraison à domicile.

Le Groupe Toupargel continuera à tenir le marché informé sur les procédures judiciaires et leurs résultats.

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale des actionnaires à Civrieux d'Azergues (69), le 27 juin 2019 à 17h,

Publication des résultats semestriels 2019, le 19 septembre 2019 et conférence téléphonique à 17h30.

A PROPOS DU GROUPE TOUPARGEL

Fondé en 1947, Toupargel est le spécialiste français des produits alimentaires livrés à domicile. Présidé par Romain Tchénio, le Groupe emploie plus de 2 600 collaborateurs dans toute la France et livre 700 000 foyers clients. Son offre comprend plus de

4 000 références de produits frais et d'épicerie ainsi que 1 200 références de produits surgelés, dont plus de 700 à marque propre, adaptées à toutes les habitudes de consommation et tous les régimes alimentaires. 80 % des recettes élaborées à marque propre sont fabriquées en France. Ces gammes comptent au total 1 500 produits Bio. Toupargel œuvre pour un service de proximité, par téléphone, sur son site de vente www.toupargel.fr.

Toupargel, le spécialiste de la vente omnicanale et de la livraison à domicile de produits alimentaires

Euronext Paris compartiment C

CAC®All-Share, Gaia Index

Isin FR 0000039240 - Bloomberg : TOU - Reuters : TPGEL.PA

Communication financière : infofinanciere@toupargel.fr

Tél : +33 (0)4.72.54.10.00

www.toupargelgroupe.fr