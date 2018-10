Toupargel Groupe : évolue et veut le faire savoir !

Toupargel évolue et veut le faire savoir !

Civrieux d'Azergues, le 31 octobre 2018 - Dans le cadre de sa transformation et de la refonte de son offre frais, épicerie, surgelés, Toupargel lance une campagne média nationale d'envergure.

Toupargel promet à ses clients de mieux manger tout simplement, avec des produits bons et sains sélectionnés pour leur qualité gustative, leur composition et leur origine de fabrication. Comment ? En leur livrant à domicile gratuitement* tout le meilleur de l'alimentaire, des surgelés bien sûr mais également des produits frais et d'épicerie, y compris une large gamme Bio. Avec en point fort, une livraison de qualité partout en France, vraiment partout**. Cette campagne s'articule en 3 volets : sponsoring et spot publicitaire en TV combinés avec un dispositif digital drive to web.

Les 3 volets de la campagne média

Toupargel reprend la parole en média pour soutenir un double objectif de notoriété et de ventes en incitant à venir sur son site marchand ou à appeler le 3040 :

⇒ Toupargel sponsorisera la série phare de l'automne sur TF1 : « La vérité sur l'affaire Harry Quebert » en novembre et décembre. Ce sponsoring permettra de toucher quelque 10 millions de spectateurs qui suivront chaque semaine l'acteur vedette Patrick Dempsey.

⇒ La campagne s'appuiera également sur un spot publicitaire sur les chaînes télévisées et capitalisera sur le TOUT : Toupargel c'est TOUT le meilleur, TOUT un choix, TOUT gourmand, PARTOUT en France. Une première vague sera diffusée sur la même période et le plan se poursuivra sur 2019.

⇒ Parallèlement, pour accompagner ces messages, une campagne digitale multi-leviers (Search/Social Media/ Display) relaiera des offres alléchantes. La diffusion du spot a démarré sur Youtube le 23 octobre en complément d'un dispositif display programmatique en fil rouge qui incite les internautes à venir acheter sur le site de Toupargel. Ces promotions seront également proposées aux clients, pour mieux les associer à cette campagne.

Cette campagne de publicité est réalisée grâce aux agences Dentsu Aegis Network Lyon en qualité d'agence médias, HighCo Shopper Aix pour la création et Bollywood Paris pour la production.

A propos de Toupargel

Fondé en 1947, Toupargel est le leader français des produits alimentaires livrés à domicile. Présidé par Romain Tchénio le Groupe emploie près de 3 000 collaborateurs dans toute la France pour un chiffre d'affaires annuel 2017 de 271.4 millions d'euros. Toupargel livre plus de 800 000 foyers clients. Son offre comprend 3 000 références de produits frais et d'épicerie ainsi que 1 200 références de produits surgelés, dont plus de 800 à marque propre, adaptées à toutes les habitudes de consommation et tous les régimes alimentaires. 80 % des recettes élaborées à marque propre sont fabriquées en France. Toupargel œuvre pour un service de proximité, par téléphone, sur son site de ventewww.toupargel.fret via ses applications mobiles.