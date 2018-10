Toupargel : signature d'un partenariat avec Naturalia

22/10/2018 | 18:44

Le groupe Toupargel annonce ce soir la signature d'un partenariat avec l'enseigne de distribution Naturalia, portant sur la commercialisation et la distribution à domicile d'une gamme de produits bio dans la totalité des communes de France.



'L'accord conclu entre les deux acteurs de la distribution prévoit que 1.500 références de produits frais et d'épicerie de Naturalia soient disponibles dès le 22 octobre dans l'offre de Toupargel. Chaque consommateur pourra passer une commande sur le site web toupargel.fr ou par téléphone puis être livré à domicile par Toupargel, sous 48 heures, dans un créneau d'une heure et dans toutes les communes de France métropolitaine', précisent les entreprises.





