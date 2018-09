Toupargel : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

27/09/2018 | 10:22

Après des résultats semestriels 'en-dessous de [ses] attentes', l'analyste Oddo BHF annonce ce jour abaisser son objectif de cours sur le titre Toupargel, qui passe de 3 à 2,8 euros.



'Dans un contexte toujours compliqué et avec une phase de transformation du groupe (plan Oxygène 2020) qui va prendre du temps, nous préférons rester prudents sur le dossier et n'anticipons une stabilisation du CA qu'à partir de 2020 (la croissance de l'e-commerce devrait alors compenser le déclin de l'activité historique). Les exercices 2018 et 2019 resteront des années de transition', retient le broker.



Celui-ci confirme par ailleurs son opinion 'alléger' sur le titre.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.