Tour Eiffel : Invest Securities révise son objectif de cours

05/08/2020 | 09:45

Invest Securities souligne que la foncière Société de la Tour Eiffel parvient à publier un résultat Epra par action en hausse de 5,8% au premier semestre, sans abandon de loyers.



' Le bilan a été stabilisé par une émission de TSDI et les chantiers ont repris. Les prochains défis seront de finaliser le plan de cessions, de remplir la vacance actuelle et de restructurer trois actifs à potentiel qui vont être libérés en 2020 ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses maintient sa recommandation à neutre et révise son objectif de cours à 31E (contre 34,5 E).



