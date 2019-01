SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL : le Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine loué à plus de 80%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société de la Tour Eiffel annonce avoir loué plus de 3 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires sur son Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine, portant à 13 000 mètres carrés les locations signées en 2018 sur ce parc de 69 000 mètres carrés, désormais occupé à plus de 80 %.Sur les 3 020 mètres carrés de bureaux qui viennent d'être signés, 770 mètres carrés sont conclus avec Samsic et 645 mètres carrés avec Waycom, auxquels s'ajoutent 880 mètres carrés en renouvellement et extension pour Takara Belmont et 725 mètres carrés d'extension pour le groupe Daikin (siège social en France).Depuis son acquisition par Société de la Tour Eiffel fin 2016, le Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine fait l'objet d'importants projets de rénovation et restructuration des bâtiments existants. La société y déploie de nombreux services complémentaires au bénéfice de ses locataires (espaces de restauration et de remise en forme, crèche, PC de sécurité, tri sélectif…).