TOUR EIFFEL : change de Directeur général

Le Conseil d’administration de Société de la Tour Eiffel, réuni sous la Présidence d’Hubert Rodarie, a modifié la composition de la Direction générale de la société. Conformément aux dispositions statutaires, il a constaté la fin du mandat de Directeur général de Philippe Lemoine et, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, Thomas Georgeon a été nommé Directeur général, pour un mandat de 3 ans. Sur la proposition de ce dernier, le Conseil d’administration a également décidé la nomination de Bruno Meyer, comme Directeur Général Délégué, pour un mandat de 3 ans.Pour accompagner la transition, à la demande du Conseil d'administration, Philippe Lemoine assurera une mission de Conseil auprès du Président et du Directeur général pour une période qui prendra fin mi 2019.Thomas Georgeon avait rejoint la Société de la Tour Eiffel comme Directeur général Adjoint début septembre 2018. A 43 ans, diplômé de l'Ecole Centrale Paris, il a effectué son parcours professionnel dans le groupe Bouygues.59 ans, titulaire d'un DECS, Bruno Meyer débute sa carrière à la Direction Financière du Commissariat à L'Energie Atomique puis rejoint l'Inspection Générale de l'Européenne de Banque et du CIC Paris. De 2008 à 2010 ; il est Directeur Financier d'Eurosic. Avant de rejoindre la Société de la Tour Eiffel , Bruno Meyer était depuis 2010 Directeur Général Adjoint de Silic.