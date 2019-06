Tour Eiffel Societe de la : 1ère pierre d'un nouveau développement sur le Parc Eiffel Paris-Saclay à Orsay

Communiqué de presse 26 juin 2019

Société de la Tour Eiffel pose la 1ère pierre de 13.560 m² sur le Parc Eiffel Paris-Saclay rempli à près de 100%

Société de la Tour Eiffel a réalisé le 25 juin 2019 la pose de la 1ère pierre de 13.560 m² de constructions sur son Parc Eiffel Paris-Saclay (précédemment appelé Campus Eiffel Orsay) en présence notamment du Maire de Gif-sur-Yvette et Président de la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay (CPS) Michel Bournat, du Maire d'Orsay, Conseiller Départemental de l'Essonne et Vice-Président de la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay (CPS) David Ros, du Maire de Longjumeau et Vice-présidente du Conseil départemental de l'Essonne Sandrine Gelot, du Maire de Saclay Christian Page, du Maire de Massy Nicolas Samsoen, de Philippe Van de Maele - Directeur Général de l'Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS), et de Philippe Martin - Directeur Immobilier France- Benelux de IBM France.

Une pré-commercialisation de 90%

Les 13.560 m² en cours de développement à travers deux bâtiments (l'un de 5.936 m² et l'autre de 7.624 m² dont 727 m² d'un restaurant interentreprises doté d'une terrasse) seront certifiés HQE Excellent et viendront s'ajouter aux 18.400 m² déjà en exploitation sur le Parc.

Comme annoncé il y a quelques semaines, la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay et IBM France ont signé des Baux en l'Etat Futur d'Achèvement dans le cadre de cette première phase de développement, portant à 90% la pré-commercialisation du projet.

Le groupe américain a choisi le Parc Eiffel Paris-Saclay situé au cœur du cluster de Paris-Saclay pour y implanter un centre de co-innovationpouvant accueillir près de 350 personnes qui travailleront sur la recherche en Intelligence Artificielle. IBM explique que le choix de s'implanter sur le plateau de Paris-Saclaya été influencé par la qualité de son écosystème qui associe recherche publique, recherche privée, et institutions académiques de premier rang…