Tour Eiffel Societe de la : Inauguration Campus Eiffel à Massy

Paris, le 18 octobre 2019

La Société de la Tour Eiffel inaugure son

Campus Eiffel à Massy d'une superficie de 12 660m²

Le 10 octobre 2019, La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, a inauguré son Campus Eiffel à Massy, en présence de Nicolas Samsoen, Maire de Massy.

Cet espace de 12 660 m² propose des surfaces de taille intermédiaire pour répondre notamment à une demande croissante des PME du secteur.

La Société de la Tour Eiffel, détentrice de 55 000 m² au total en cours de valorisation au sein de la ZAC Atlantis, obtient en juillet 2016 un permis de construire de bureaux et commerces de 12 660 m² pour 4 bâtiments de 3 000 et 5 000 m² (R+2 à R+5) dessinés par le Cabinet d'architectes Simonetti-Malaspina

Associés. Ce projet constitue la première phase de son Campus Eiffel Massy. La Société de la Tour Eiffel débute ainsi le déploiement d'un vaste programme de constructions. La foncière est aujourd'hui en mesure d'offrir une alternative en moyennes surfaces aux offres commerciales de très grande taille de la Zac Massy Atlantis.

Un projet de développement de grande ampleur visant à soutenir la croissance économique et stratégique du Sud Parisien

Située à 12 km au sud de Paris, à 7 km d'Orly, et proche du Plateau de Saclay, la ville est desservie par le TGV, le RER B et le RER C, mais également par de nombreuses lignes de bus complétées à l'horizon 2022 par le tram-train 12 Express qui reliera directement Evry au quartier d'Atlantis. Compte tenu de sa facilité d'accès, et de sa dynamique, Massy se positionne comme le carrefour économique et stratégique du sud du Grand Paris. Débutés en octobre 2017, les travaux de la première phase du Campus portant sur une surface de 12 660 m² est divisée en 4 bâtiments dont un bâtiment de services.

Nicolas Samsoen, Maire de Massy déclare, « Ces bâtiments sont à la fois beaux, simples et originaux dans leur architecture. Ils apportent une offre utile pour le développement économique du territoire, en accueillant des PME, dans un quartier composé de sièges sociaux de grands groupes mondiaux. Je suis convaincu que la proximité de ces potentiels partenaires, de la gare centrale du sud-francilien et des nombreux lieux de loisirs, de sport et de culture sauront être des atouts importants pour attirer entreprises et salariés et poursuivre notre stratégie de développement et d'attractivité »

S'implanter dès aujourd'hui dans le Grand Paris de demain

La prochaine phase de construction développera 10 500 m² complémentaires en 3 bâtiments. Cette opération vient soutenir une stratégie de développement d'un patrimoine immobilier de bureaux et de parc d'affaires principalement sur la région Ile-de-France et sur des campus de grands pôles économiques régionaux. L'ambition de la Société étant de construire un patrimoine de qualité, offrant aux utilisateurs des immeubles labélisés, fonctionnels et répondant aux besoins actuels et futurs.