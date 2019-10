Tour Eiffel Societe de la : La Société de la Tour Eiffel renforce sa présence au sein du Parc du Golf à Aix en Provence

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 8 octobre 2019

La Société de la Tour Eiffel

renforce sa présence au sein du Parc du Golf à Aix en

Provence avec l'acquisition d'un immeuble totalement loué de

4 861 m² et d'un terrain de 7 ha à développer

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, renforce son patrimoine immobilier sur le Parc du Golf par l'acquisition d'un immeuble totalement loué de 4 861 m² et d'un terrain de 7 hectares à développer avec vue sur la Sainte-Victoire.

Cette acquisition dispose de près de 9 000 m² de potentiel de redéveloppement portant ainsi à 14 500 m² le total des réserves foncières disponibles pour la Société de la Tour Eiffel au sein du parc.

Localisé au cœur du pôle d'activités d'Aix-en-Provence, le Parc du Golf bénéficie d'un environnement particulièrement attractif (environ 1 400 entreprises et 26 000 emplois). Il est doté d'une grande accessibilité aux carrefours de voies de communication routières et autoroutières (A51, A7 et A8), à quelques minutes de la gare TGV d'Aix-en Provence et de l'aéroport international Marseille Provence.

Ce parc clos et sécurisé de près de 50 000 m² de surfaces construites offre un cadre de travail privilégié

(espaces verts, chemins piétonniers, nombreux parkings…) et présente une grande souplesse d'implantation dans la diversité des surfaces qu'il propose. Il accueillera très prochainement une offre

de restauration de dernière génération. Il attire ainsi de nombreuses sociétés de toutes tailles et de tous secteurs.

Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement de la Société de la Tour Eiffel.

En effet, en portant son patrimoine immobilier sur le site à plus de 35 000 m2 soit une quote part détenue passant de 64,5% à 72,6%, la Société de la Tour Eiffel est en mesure :

d'élargir son offre locative dans un parc dont le taux d'occupation est de 95% ;

de conforter sa politique de développement sur le site ;

d'assurer toute demande de construction de projets neufs complémentaires sur le parc.

Thomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel commente, « Le Pays d'Aix s'affirme comme l'un des deux pôles d'activités majeurs de la Métropole d'Aix Marseille. Sa localisation, les conditions de vies offertes et le dynamisme économique soutenu par une très forte compétitivité dans des domaines clés (aéronautique, énergie, e-commerce,numérique et environnement notamment), sont autant d'atouts qui en font une destination de qualité. Situé au cœur du Pôle d'activité d'Aix en