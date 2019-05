Tour Eiffel Societe de la : Location en totalité d'un bâtiment rénové de 1000 m² sur le parc d'affaires à Aix-en-Provence

Communiqué de presse

23/05/2019

Société de la Tour Eiffel loue plus de 1 000 m²

de bureaux rénovés à Daikin

sur son Parc du Golf à Aix-en-Provence

Société de la Tour Eiffel annonce la livraison du bâtiment Indigo implanté sur son Parc du Golf à Aix-en- Provence, entièrement loué au groupe international Daikin qui a pris la totalité des 1.038 m² de bureaux de l'immeuble dans le cadre d'un bail de 6 ans fermes.

Acquis mi-2017, ce bâtiment de 3 niveaux, qui dispose de 38 places de parking, a fait l'objet d'une rénovation lourde et bénéficie désormais d'une certification Breeam RFO niveau Good.

Cette livraison, qui intervient un an après celle d'un bâtiment neuf de 4 300 m², remis clef en main à Capgemini, vient de nouveau confirmer l'attractivité du Parc du Golf, dont Société de la Tour Eiffel détient près de 30.000 m² de bureaux et d'activités sur un total de 47 300 m². Idéalement situé dans un pôle économique dynamique, le Parc du Golf est particulièrement bien desservi par les accès routiers et autoroutiers, à quelques minutes de la gare TGV d'Aix-en-Provence et de l'aéroport international de Marseille-Provence.

Dans ce parc, Société de la Tour Eiffel poursuit activement le développement de son patrimoine ainsi que de son offre de services aux locataires, avec notamment l'implantation récente d'un prestataire de restauration de qualité, le Comptoir du Parc, déjà présent sur les Docks de Marseille.

Adresse: Parc du Golf / Avenue Guilibert de la Lauzière - 13100 Aix-en-Provence

A propos de la Société de la Tour Eiffel

Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, sa stratégie privilégie l'investissement sur des sites à fort potentiel et la fourniture d'immeubles neufs loués à des acteurs de premier plan. Son patrimoine de près de 800.000 m² s'élève au 31 décembre 2018 à 1 717 millions d'euros pour des actifs situés principalement en région parisienne.

Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) - Code ISIN : FR0000036816 - Reuters : TEIF.PA - Bloomberg : EIFF.FP - Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

