Tour Eiffel Societe de la : SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL renforce son patrimoine immobilier sur le Parc du Golf (Aix)

La Société de la Tour Eiffel renforce son patrimoine immobilier sur le Parc du Golf par l’acquisition d’un immeuble totalement loué de 4 861 mètres carrés et d’un terrain de 7 hectares à développer avec vue sur la Sainte-Victoire.Cette acquisition dispose de près de 9 000 mètres carrés de potentiel de redéveloppement portant ainsi à 14 500 mètres carrés le total des réserves foncières disponibles pour la Société de la Tour Eiffel au sein du parc.Localisé au cœur du pôle d'activités d'Aix-en-Provence, le Parc du Golf bénéficie d'un environnement particulièrement attractif (environ 1 400 entreprises et 26 000 emplois). Il est doté d'une grande accessibilité aux carrefours de voies de communication routières et autoroutières (A51, A7 et A8), à quelques minutes de la gare TGV d'Aix-en Provence et de l'aéroport international Marseille Provence.Le groupe immobilier souligne que cette opération s'inscrit pleinement dans sa stratégie de développement. En effet, en portant son patrimoine immobilier sur le site à plus de 35 000 mètres carrés soit une quote part détenue passant de 64,5% à 72,6%, la Société de la Tour Eiffel est en mesure : d'élargir son offre locative dans un parc dont le taux d'occupation est de 95% ; de conforter sa politique de développement sur le site et - d'assurer toute demande de construction de projets neufs complémentaires sur le parc.