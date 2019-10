Tour Eiffel Societe de la : Trophées EPRA et notation GRESB 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 03 octobre 2019

S ociété de la Tour E iffel :

P erformance de la communication financière et

extra-financière

et amélioration des performances R S E du patrimoine

EPRA BPR Gold

EPRA BPR Silver

3/5 étoiles au classement ESG GRESB

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, a vu une nouvelle fois la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière primée lors des EPRA Awards 2019.

Elle maintient ses 3 étoiles vertes dans le cadre de l'édition 2019 du questionnaire du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) et connaît une évolution significative de son score sur les volets Environnemental et Social avec un gain de 7 points. Cette nette progression souligne l'amélioration des performances de son patrimoine sur les critères relatifs à la production des déchets, aux consommations d'eau et d'énergie et aux émissions de CO2.

E P R A awards 2019* : La S ociété de la Tour E iffel de nouveau récompensée pour la performance de son reporting financier et extra-financier

La Société de la Tour Eiffel s'est distinguée en remportant deux récompenses. La foncière s'est vu décerner, et ce, pour la deuxième année consécutive, un Trophée EPRA Or pour sa transparence en matière d'information financière et, s'est vu attribuer un Trophée EPRA Argent pour la qualité de ses informations en matière de RSE (en 2018 elle avait obtenu le Trophée de Bronze).