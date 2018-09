Tour Eiffel : développements sur le Parc Eiffel d'Orsay

18/09/2018 | 15:44

Société de la Tour Eiffel annonce le lancement de la première phase de ses projets de développement sur son Parc Eiffel d'Orsay, situé sur le plateau de Saclay, près de la future station du Grand Paris Express Ligne 18 (Orsay/Gif).



Cette première phase d'un projet de construction de 13.485 m² est composée de deux bâtiments (6.250 m² de bureaux et 7.235 m² de bureaux-activités et restaurant). Le parc de 17.000 m² comprend déjà 18 bâtiments et dispose d'un fort potentiel de réserves foncières.



Propriétaire en totalité du parc et poursuivant activement son programme de redéploiement du site, la société foncière annonce en outre la location de plus de 2.100 m² de bureaux complémentaires, portant le taux d'occupation du parc à 100%.



