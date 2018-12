Tour Eiffel : la Mutuelle Générale détient plus d'actions

19/12/2018 | 17:30

La Mutuelle Générale a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 décembre 2018, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société de la Tour Eiffel et détenir 939 924 actions de Societe de la Tour Eiffel représentant autant de droits de vote, soit 6,00% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions de Societe de la Tour Eiffel hors marché.



