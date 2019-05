Tour Eiffel : nouvel immeuble livré sur le Parc du Golf

23/05/2019 | 15:55

Société de la Tour Eiffel annonce la livraison du bâtiment Indigo, sur son Parc du Golf à Aix-en-Provence, entièrement loué à Daikin qui a pris la totalité des 1.038 m² de bureaux de cet immeuble dans le cadre d'un bail de six ans fermes.



'Acquis mi-2017, ce bâtiment de trois niveaux, qui dispose de 38 places de parking, a fait l'objet d'une rénovation lourde et bénéficie désormais d'une certification Breeam RFO niveau Good', précise la foncière.



Cette livraison, qui intervient un an après celle d'un bâtiment neuf de 4.300 m², vient confirmer l'attractivité du Parc du Golf, dont Société de la Tour Eiffel détient près de 30.000 m² de bureaux et d'activités sur un total de 47.300 m².



