Tour Eiffel : nouvelles locations au Parc Eiffel La Défense

10/01/2019 | 15:44

La Société de la Tour Eiffel annonce avoir loué plus de 3.000 m² de bureaux supplémentaires sur son Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine, portant à 13.000 m² les locations signées en 2018 sur ce parc de 69.000 m², désormais occupé à plus de 80%.



Sur les 3.020 m² qui viennent d'être signés, 770 m² sont conclus avec SAMSIC et 645 m² avec WAYCOM, auxquels s'ajoutent 880 m² en renouvellement et extension pour Takara Belmont et 725 m² d'extension pour Daikin (siège social en France).



Depuis son acquisition fin 2016, le Parc fait l'objet d'importants projets de rénovation et restructuration des bâtiments. La foncière y déploie de nombreux services complémentaires (espaces de restauration et de remise en forme, crèche, PC de sécurité, tri sélectif...).



