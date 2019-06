Tour Eiffel : option de dividende en actions exercée à 67%

26/06/2019 | 09:24

La Société de la Tour Eiffel indique qu'à l'issue de la période d'option, qui était ouverte du 4 au 24 juin inclus, 67,16% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du dividende de l'exercice 2018.



Ainsi, 855.878 actions ordinaires nouvelles ont été émises, représentant 5,46% du capital existant à la date du 31 mai 2019. A la suite de cette émission, le capital de la foncière est divisé en 16.508.749 actions.



Le prix d'émission des actions nouvelles émises en paiement du dividende a été fixé à 36,86 euros. Le règlement et la livraison des actions et leur admission sur Euronext Paris interviendront le 28 juin. Elles porteront jouissance au 1er janvier 2019.



