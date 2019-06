Tour Eiffel : première pierre pour Eiffel Paris-Saclay

26/06/2019 | 15:16

La Société de la Tour Eiffel annonce avoir réalisé le 25 juin la pose de la première pierre de 13.560 m² de constructions sur son Parc Eiffel Paris-Saclay (précédemment appelé Campus Eiffel Orsay).



Les 13.560 m² en cours de développement à travers deux bâtiments (l'un de 5.936 m² et l'autre de 7.624 m² dont 727 m² d'un restaurant interentreprises doté d'une terrasse) seront certifiés HQE Excellent et viendront s'ajouter aux 18.400 m² déjà en exploitation sur le Parc.



Comme annoncé il y a quelques semaines, la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay et IBM France ont signé des Baux en l'Etat Futur d'Achèvement dans le cadre de cette première phase de développement, portant à 90% la pré-commercialisation du projet.



