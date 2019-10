Tour Eiffel : renforcement du patrimoine sur le Parc du Golf

08/10/2019 | 11:31

La Société de la Tour Eiffel annonce un renforcement de son patrimoine immobilier sur le Parc du Golf par l'acquisition d'un immeuble totalement loué de 4.861 m² et d'un terrain de sept hectares à développer avec vue sur la Sainte-Victoire.



'Cette acquisition dispose de près de 9.000 m² de potentiel de redéveloppement portant ainsi à 14.500 m² le total des réserves foncières disponibles pour la Société de la Tour Eiffel au sein du parc', précise la foncière.



Localisé au coeur du pôle d'activités d'Aix-en-Provence, le Parc du Golf bénéficie d'un environnement d'environ 1.400 entreprises et 26.000 emplois, ainsi que d'une accessibilité aux carrefours de voies de communication routières et autoroutières (A51, A7 et A8).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.