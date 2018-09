Tour Eiffel : rénovation partielle de l'immeuble Delta

20/09/2018 | 15:38

Société de la Tour Eiffel annonce avoir démarré la rénovation partielle de son immeuble Delta, à Nanterre Préfecture, et annonce la prise à bail de plus de 1.600 m² des surfaces en cours de travaux.



Acquis fin 2016, cet immeuble de près de 15.000 m² est situé aux portes de Paris et de la Défense, à proximité immédiate des transports en commun, entre le RER A, la future gare Eole et le futur Metro du Grand Paris.



Fidèle à sa stratégie de valorisation de son patrimoine et au bénéfice de la libération récente de 50% des surfaces de l'immeuble, la foncière a engagé des travaux de rénovation des plateaux vacants, des halls et du RIE.



